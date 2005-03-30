Entscheidung im Hauptverband

Am 31. März bestellt der zwölfköpfige Vorstand unter Vorsitz von Erich Laminger das Management. Das Gesetz sieht einen leitenden Angestellten und bis zu drei Stellvertreter vor. Dafür haben sich die vier bisherigen Geschäftsführer Josef Kandlhofer, Josef Probst, Beate Hartinger und Volker Schörghofer beworben. In der Vorwoche gab es ein Hearing, dem sich sechs Personen gestellt haben.



Im Hauptverband neu leitet der Vorstand die operativen Geschäfte, die Trägerkonferenz - in der alle Präsidenten und deren erste Stellvertreter der Kassen sitzen, mit Franz Bittner an der Spitze - verfügt über Budget-Hoheit, und das Management ist für das Tagesgeschäft zuständig.