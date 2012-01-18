Der Autor dieser Zeilen hat mit Yoga in etwa so viel gemein: Er weiß, was die Kerze ist, und glaubt, die gleichnamige Übung unfallfrei ausführen zu können. Danach aber wird es finster. Aktuell steht Yoga auf der Agenda, weil ein Artikel der "New York Times" ("Wie Yoga Ihren Körper ruinieren kann") für einige Aufregung sorgt. Mehr als 700 überwiegend negative Kommentare im Onlineforum der Zeitung zeugen davon, dass die Poster es bezüglich des richtigsten Mottos unserer Zeit - "Empört euch!" - recht wörtlich nahmen. Gerne hätte man der ansonsten um Ausgleich bemühten Community hier allerdings ein aufmunterndes "Entspannt euch!" entgegengerufen. Wir atmen aus, wir atmen ein. Am Dienstag führte das bevorzugt auf Phänomene, die von der Restwelt als Randnotizen gelesen werden, spezialisierte Okto-Format "Wie geht das?" passenderweise in die Welt des Lachyogas ein. Die Kunst des grundlosen Kuderns brachte den Hernalser Lachclub vor die Kamera, der gackerte, als ob es kein Morgen gäbe. Man muss sich den Auflauf der Freaks als Gesellschaft der Glücklichen vorstellen.



Ausgehend vom "New York Times"-Artikel recherchierte man im Internet später nach, dass all jenen vom Lachyoga abgeraten wird, die sich kürzlich die Rippen brachen oder etwa an Inkontinenz leiden. Allerdings stehen diese Menschen vor einem entschieden schlimmeren Problem: Sie müssten - Schluss mit lustig! - auch um jede Monty-Python-DVD einen Bogen machen, damit kein Malheur passiert.