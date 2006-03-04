Entspannung im Versicherungsstreit

Wiener Städtische: "Missverständnisse mit FMA beseitigt". | Wien. "Die Lage hat sich geklärt", sagt Günther Geyer, Generaldirektor der Wiener Städtischen, zur "Wiener Zeitung". Es habe Missverständnisse gegeben, die in einem Gespräch am Freitag ausgeräumt worden sind. "Das Thema kann man abhaken", sagte Geyer, der eine Kontrolle durch die Finanzmarktaufsicht (FMA) grundsätzlich begrüßt. "Wir wenden uns weder gegen Kontrollen noch gegen die FMA", betont der Versicherungschef.