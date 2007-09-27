Enttäuschungen in den Kirchen

Katholische Pfarre überlegt Einsatz von verheiratetem Priester. | Neuer reformierter Superintendent: Kein Forschritt in Ökumene. | Steyr/Wien. Der wachsende Priestermangel in der römisch-katholischen Kirche schafft Konflikte: Der Pfarrgemeinderat von Steyr-Tabor in Oberösterreich, der alle österreichischen Bischöfe in einem Schreiben um die Aufhebung des Zölibats gebeten hat, überlegt nun den Einsatz verheirateter Priester. Der Pfarrgemeinderatsobmann ist "bitter enttäuscht" von der Reaktion des Linzer Diözesanbischofs Ludwig Schwarz. Dieser hat darauf verwiesen, dass ein Verzicht auf den Zölibat in Rom "nicht als entscheidender Lösungsansatz" gesehen werde. Laut dem schwerkranken Pfarrer von Steyr-Tabor sei ein "saftiges" Antwortschreiben an den Bischof in Ausarbeitung.