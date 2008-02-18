"Entweder psychiatrieren oder jedes Wort glauben"

Richterin Claudia Bandion-Ortner will nun klären, ob es "eine konkrete Beeinflussung" der Ermittlungen gegeben hat. Sollte dies tatsächlich der Fall sein, könnte der ganze Prozess auf der Kippe stehen - oder wenigstens beträchtlich verzögert werden. Ein beteiligter Anwalt formulierte diesen Aspekt in der Causa Bawag so: Man müsse Haidinger "entweder psychiatrieren oder ihm jedes Wort glauben". Bei zweiterem könne dieser Prozess jedoch nicht abgeschlossen werden, bevor der Fall Haidinger nicht lückenlos geklärt sei, so der Anwalt.



Neben Haidinger wird mit dem Unternehmer Martin Schlaff noch ein zweiter prominenter Zeuge erwartet. Es wird bereits der zweite Auftritt von Schlaff sein. Angesichts dieser Zeugen ist mit regem Besucherandrang zu rechnen. Größer jedenfalls als am Montag, dem 69. Verhandlungstag, als nach einer einwöchigen Verhandlungspause der Prozess fortgesetzt wurde.



Zum wiederholten Male musste sich der Gerichtsgutachter Fritz Kleiner den Fragen der Verteidiger von Helmut Elsner und Co. stellen. Dabei stellte er dem Handelsverhalten des angeklagten Investmentbankers Wolfgang Flöttl ein schlechtes Zeugnis aus. Dieser hätte das Risiko streuen müssen, so Kleiner. Statt dessen hatte Flöttl wiederholt alles auf eine Karte gesetzt und insgesamt 1,4 Milliarden Euro an Bawag-Geldern verspekuliert. Auch die Buchhaltung Flöttls zu seinen Geschäften kritisierte Kleiner: Diese sei "an der unteren Grenze der Wahrnehmung" gewesen. 26