Epicon legt mit "Best" ein Garantieprodukt auf

Die Performance des Epicon Best Garant 2008 ist abhängig von dem zugrundeliegenden Fondsportfolio, welches ebenso wie die Epicon Best Fonds vom Investmentteam der Epicon gemanagt wird und zu jeweils 50% in Aktien- und Anleihenfonds investiert.



Der Epicon Best Garant 2008 eignet sich somit optimal für ertragsorientierte Investoren, die bis zu 120% an der Performance des Portfolios partizipieren wollen, ohne jedoch auf die Sicherheit des eingesetzten Kapitals verzichten zu müssen. Das Garantieprodukt mit der Wertpapierkennnummer 032106 kann ab sofort als Daueremission bei allen Banken, mehr als 3.500 Finanzberatern, dem Bluebull Emissionshaus sowie direkt bei der Epicon Investment AG gezeichnet werden.



Michael Richter, Vorstandsvorsitzender der Epicon Investment AG: "Wir freuen uns, dass wir mit dem Epicon Best Garant 2008 den Finanzchefs der österreichischen Unternehmen eine risikofreie Möglichkeit bieten können, vom Steigerungspotential der weltbesten Investmentfonds zu profitieren."