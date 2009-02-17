Er kam, lallte und ging

Bei der Pressekonferenz zum Gipfelabschluss am Samstag hatte Nakagawa einen betrunkenen Eindruck gemacht: Er konnte die Augen kaum offen halten, sein Kopf kippte nach unten, er tat sich beim Artikulieren schwer und beantwortete Fragen, die an Notenbankchef Masaaki Shirakawa gerichtet waren.



Premierminister Aso hatte sich zunächst vor seinen engen Vertrauten gestellt. Doch Opposition und Medien kritisierten Nakagawa heftig dafür, Japan auf internationaler Bühne bloßgestellt zu haben. Im Internet wurden Video-Mitschnitte des lallenden Ministers millionenfach aufgerufen. Der 55-Jährige hatte sich zunächst entschuldigt und sein Verhalten damit erklärt, zu viel Erkältungsmedizin geschluckt und dazu "etwas am Weinglas genippt" zu haben. Nach seiner Rückkehr nach Tokio ließ er sich vom Arzt die Erkältung bescheinigen. Delegationsmitglieder erklärten, der Minister hätte nichts getrunken. Aber in Parteikreisen ist schon lange bekannt, dass Nakagawa gerne zu tief ins Glas blickt.



Der Politiker gehört innerhalb der regierenden Liberaldemokraten zu einer Gruppe von Rechtskonservativen, die Japan von der Kriegsschuld reinwaschen und den Nationalstolz wiederherstellen wollen. Nun wurde er selbst zur Schande für die Nation - schon deshalb war sein Rücktritt unausweichlich. Zunächst wollte der 55-Jährige erst nach der Verabschiedung des neuen Haushalts seinen Hut nehmen. Doch er hatte den Druck aus der eigenen Partei unterschätzt. Sie fürchtete, ein Festhalten an Nakagawa würde die Verhandlungen mit der Opposition über das zweite Konjunkturpaket, das derzeit im Oberhaus festsitzt, unnötig belasten.



Selbst wenn er wirklich nur zu viel Medizin genommen hatte - seine Neigung zum Alkoholismus war nun kein Geheimnis mehr. Als Finanzminister war er nicht mehr tragbar. Nach einem Gespräch mit dem Premierminister trat Nakagawa schließlich mit sofortiger Wirkung zurück und wollte danach ins Spital gehen.



Todesstoß für Aso?



Sein Fehltritt könnte der schwer angeschlagenen Regierung von Aso den Todesstoß versetzen. Der 67-Jährige ist in der Wählergunst seit seinem Amtsantritt im September stetig abgesunken. Nach der jüngsten Umfrage sind weniger als 10 Prozent der Japaner mit ihm zufrieden, vielen unternimmt er zu wenig gegen die extreme Rezession.



Der Antrittsbesuch der US-Außenministerin sollte dem Regierungschef frischen Glanz verleihen. Hillary Clinton lud Aso für Dienstag exklusiv nach Washington ein: Er soll die Ehre bekommen, als erster ausländischer Premier Obama zu treffen. Zudem sicherte sie ihm den Abzug von 8000 auf Okinawa stationierten US-Soldaten zu. Trotzdem gelten Asos Amtstage als gezählt, seitdem sein Vorgänger Junichiro Koizumi seine Wirtschaftspolitik als "lachhaft" abgetan hat.



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