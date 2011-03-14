Erdbebenkatastrophe in Japan

Am Freitag, dem 11. März 2011, rissen ein Erdbeben der Stärke 9,0 nach Richter und ein verheerender Tsunami Tausende Menschen in den Tod, Hunderttausende mussten evakuiert werden. Als noch gravierender könnten sich die Folgen des Erdbebens herausstellen: Ein Atomkraftwerk in der Region wurde schwer beschädigt.
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Die Erdstöße verursachten im Kernkraftwerk Fukushima I einen Ausfall der Kühlsysteme, es kam zu Explosionen mit ungewissen Konsequenzen. Den Bewohnern des nahe gelegenen Großraums Tokio droht nach dem Erdbeben nun auch noch eine atomare Katastrophe. Mehr dazu in einem eigenen Dossier Japans Ministerpräsident Naoto Kan sagte, die Ereignisse hätten Japan in die größte Krise seit dem Zweiten Weltkrieg gestürzt.
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