Erdbebenkatastrophe in Japan

Die Erdstöße verursachten im Kernkraftwerk Fukushima I einen Ausfall der Kühlsysteme, es kam zu Explosionen mit ungewissen Konsequenzen. Den Bewohnern des nahe gelegenen Großraums Tokio droht nach dem Erdbeben nun auch noch eine atomare Katastrophe. Mehr dazu in einem eigenen Dossier Japans Ministerpräsident Naoto Kan sagte, die Ereignisse hätten Japan in die größte Krise seit dem Zweiten Weltkrieg gestürzt.



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