Erdölkonzerne trotzen Washington

In der Tat hat die US-Regierung in den vergangenen sechs Wochen mehrere "Spezial-Beamte" in die Führungsetagen der großen Energieriesen entsandt, um "Besorgnis und Warnung" hinsichtlich geplanter Iran Geschäfte auszusprechen.



Auch betroffen: die heimische OMV. Die USA drohten - wie schon vor einigen Wochen - erneut mit Sanktionen, falls der österreichische Öl- und Gaskonzern den geplanten Deal zur Erschließung eines riesigen Gasfeldes im Mullahstaat realisieren sollte. Sean McCormack, der Sprecher des US-Außenministeriums, verwies erneut auf den sogenannten Iran Sanctions Act. Zusätzlich haben US-Gesandte zuletzt auch bei der österreichischen Regierung vorgesprochen.

20 Millionen - Grenze

Grundsätzlich drohen vor allem Öl- und Gasfirmen Geldstrafen, die Vorkommen in Iran abbauen, aber auch anderen Unternehmen, deren Geschäfte im Iran mehr als 20 Millionen Dollar ausmachen. Doch sowohl die OMV, als auch andere Energieriesen zeigen sich vom US - Druck unbeeindruckt.



Energiegiganten wie Shell (Großbritannien), Repsol (Spanien) und Total (Frankreich) planen Milliardenprojekte in Iran und ließen ausrichten, dass sie an Kooperationen mit dem Iran festhalten werden. "Es geht nicht an, dass wir Marionetten Washingtons werden", empörte sich ein französischer Diplomat, der anonym bleiben will. Auch chinesische und malaysische Unternehmen signalisieren Interesse an Mega - Deals mit dem Nahost-Staat.



Während die USA und Europa im Streit um das Atomprogramm des Iran nunmehr eine vierte UN-Resolution (die dritte mit Sanktionen) anstreben, versucht das Regime im Iran die Öl- und Gasressourcen des Landes zu nutzen, um neue strategische Partnerschaften -z.B. mit China und Indien - aufzubauen.



Irans Ölminister Kasem Vasiri-Hamaneh erklärte dazu sichtlich stolz, dass nahezu die Hälfte des iranischen Abschnitts einer Gaspipeline nach Pakistan und Indien fertig gestellt seien und auch mit China Verhandlungen über den Aufbau strategischer Ölreserven geführt werden.



Den Unmut über die USEinmischung äußerten auch mehrere österreichische Politiker. Der Vizepräsident der SPE-Fraktion, Hannes Swoboda, will die US-Sanktionsdrohungen im Europäischen Parlament zur Sprache bringen. Er hatte bereits Reaktionen von Rat und EU-Kommission eingefordert. Auch der außenpolitische Sprecher des BZÖ, Herbert Scheibner, forderte die OMV auf, trotz der US-Drohungen an dem Geschäft mit dem Iran festzuhalten.