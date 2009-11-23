"Erfolg des U-Ausschusses"

Besteht nicht die Gefahr, dass Unklarheit herrscht, wer wofür zuständig ist?



Nein, es läuft dann so wie bei normalen Strafsachen. So wie es für andere Delikte Zuständigkeiten gibt, wird es Zuständigkeiten geben für Delikte, die eine politische Involvierung haben. Da sehe ich überhaupt kein Problem.



Politiker sind aber keine "normalen" Menschen - gerade wegen ihrer Immunität.



Das sehe ich grundsätzlich anders. Politiker sollten wie normale Bürger behandelt werden.



Sollte man die Immunität überhaupt überdenken?



Ich sehe keinen akuten Handlungsbedarf bei den Immunitätsbestimmungen. Wichtiger wäre, dass die Staatsanwälte die Bestimmungen kennen.



Albert Steinhauser ist grüner Justizsprecher und Mitglied des Spionage-Untersuchungsausschusses.