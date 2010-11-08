Erfolg ist nicht kopierbar

Mit bemerkenswerter Zielstrebigkeit ist Red Bull an die Spitze der Formel 1 gelangt. Ob nun der Fahrertitel auch noch gelingt, ist für den Erfolg des Projekts fast schon nebensächlich. Viel besser hätte der Aufbau eines Formel-1-Spitzenteams bei der Übernahme vor fünf Jahren nicht geplant werden können, so er es nicht ohnehin genau so war. Nun stellt sich die Frage, warum das, was in der Formel 1 gelungen ist, im Fußball ständig aufs Neue scheitert. Die Formel 1 hat Dietrich Mateschitz bei seinem Einstieg bereits knappe 20 Jahre gekannt, den Fußball hat er sich mehr oder weniger blauäugig angetan. In der Formel 1 ist das Feld überschaubar, im Fußball nicht. Die Formel 1 ist per se international, im Fußball ist die nationale Meisterschaft für jeden Klub das Tagesgeschäft. Und das sind nur die offensichtlichsten Gründe.