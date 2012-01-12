Erfolgreicher Neustart des Restaurants Schmederer

Salzburg. Der frühere Betreiber des Nobelrestaurants Schmederer, ein Haubenkoch, musste im September des Vorjahres die Kochlöffel abgeben und die Insolvenz seiner Betriebsgesellschaft anmelden.



Seit Dezember hat das Restaurant Schmederer, das einer Gesellschaft des Media Markt-Saturn-Gründers Erich Kellerhals gehört, einen neuen Patron und Betreiber. Theo Muntigl, der früher das Hotel Tennerhof in Kitzbühel und das Hotel Schloss Münichau in Reith leitete, belebt das Traditionslokal samt 14 Mitarbeitern neu.



"Ich bin von Kitzbühel nach Salzburg gegangen und mache ausschließlich den Schmederer", sagt Muntigl zur "Wiener Zeitung". "Wir hatten einen sehr guten Start im Dezember. Ich wollte absichtlich keinen Gourmet-Szene-Tempel machen, sondern ein solides Restaurant, in das man nicht nur dann geht, wenn die Oma ihren 80sten Geburtstag feiert." Nachsatz: "Mein Küche ist die klassische österreichische Küche auf höchstem Niveau und in bester Qualität." Auch müsse der Restaurantbesuch wieder "leistbar" sein. Das Restaurant Schmederer hat 90 Sitzplätze sowie drei Veranstaltungsräume für insgesamt 80 Personen.