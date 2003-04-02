Erfolgsfaktor Umweltschutz

"Umweltschutz - gekonnt realisiert - bringt in vielfacher Hinsicht Gewinn für Unternehmen", erklärt Reinhold Christian, Geschäftsführer von Umwelt Management Austria im Gespräch mit der "Wiener Zeitung". "Neben Kostensenkungen zählen Imagegewinne bei Kunden, Anrainern aber auch Behörden sowie eine höhere Mitarbeitermotivation zu den weiteren Vorteilen, die sich für die Unternehmen aus dem Lehrgang ergeben."



Seit 1991 bietet Umwelt Management Austria über den berufsbegleitenden MAS-Lehrgang "Management & Umwelt" eine fundierte Ausbildung für die gewinnbringende Implementierung von Umweltschutz in privaten wie öffentlichen Unternehmen an. Besonderes Augenmerk wird dabei den Bereichen Recht, Technik, Ökologie und Management gewidmet.



Teilnehmer-, projekt- und praxisorientiert



Dabei wird auf die Interessen der Teilnehmer und ihrer Unternehmen ausdrücklich Rücksicht genommen. "So wird über ein direkt am Firmenstandort bearbeitetes Lehrgangsprojekt der enge Bezug zur betrieblichen Praxis sicher gestellt. Der Auftraggeber hat dabei - zu äußerst geringen Projektkosten - ein von Experten betreutes Team zur Verfügung", erläutert Christian.



In Projektarbeiten werden konkrete Problemstellungen mit Umweltrelevanz in Betrieben, Städten und Gemeinden von den Teilnehmern am Standort selbst bearbeitet. Die Themenstellungen können von den teilnehmenden Unternehmen selbst eingebracht werden.



Den Teilnehmern werden über ein interdisziplinäres Teamcoaching praxisnah und projektorientiert Instrumente des integrierten Managements (Umwelt-, Qualitäts- und Risikomanagement, sowie Arbeitssicherheit und Gesundheit, vermittelt. Die mit maximal 16 begrenzte Teilnehmerzahl gewährleistet eine persönliche Betreuung der Studenten durch die Lehrenden. Daneben gibt es jedoch auch die Möglichkeit für nicht-teilnehmende Betriebe, über einen finanziellen Beitrag Projektideen einzubringen und von einem Lehrgangsteam behandeln zu lassen.



Der Lehrgang wendet sich insbesondere an Führungskräfte und deren Nachwuchs aus der Wirtschaft, Experten sowie an Umweltbeauftragte, -sprecher und Abfallbeauftragte in Unternehmen. Der Lehrgang wird mit dem Titel Master of Advanced Studies (Environmental Management), Diplom der NÖ Landesakademie bzw. Abfallbeauftragter nach § 11 AWG abgeschlossen. Der rund einjährige Kurs wird in Blöcken zu acht Mal zehn Tagen abgehalten.



Förderungsmöglichkeiten bestehen für Unternehmen über das Arbeitsmarktservice (AMS) und den Europäischen Sozialfonds (ESF). Arbeitgeber können einen Teil der Kosten für Ausbildung via Bildungsfreibetrag steuerlich absetzen. Für Jungakademiker gibt es Stipendienmöglichkeiten.



Der nächste MAS-Lehrgang "Management & Umwelt" startet am 23. Juni. Informationen unter http://www.uma.or.at oder via E-Mail uma@noe-lak.at.