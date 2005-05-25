Erforschung von Mars-Vulkanen

"Spirit" habe in der Nähe des Kraters Gusev Gesteinsformationen entdeckt, bei denen es sich vermutlich um Ablagerungen von Vulkanasche handle, erklärte der an der NASA-Mission beteiligte Wissenschaftler Steve Squyres am Dienstag (Ortszeit) bei einer Konferenz der Amerikanischen Vereinigung für Geophysik. Die untersuchte Gesteinsformation liefere auch weitere Hinweise darauf, dass es auf dem Roten Planeten einmal Wasser gab.



Der zweite Mars-Roboter der NASA, "Opportunity", steckt seit Ende April in einer Sanddüne fest. Dem Kontrollzentrum ist es im Laufe der vergangenen vier Wochen gelungen, "Opportunity" um rund 30 Zentimeter zu bewegen, und hofft, den Roboter binnen einer weiteren Woche befreien zu können. "Spirit" und "Opportunity" sind seit Jänner 2004 im Einsatz.