Erfreuliche Pleiten

Komisch, dieses Nationalteam. Über dessen Niederlagen muss man sich freuen (1:2 gegen Deutschland), über die Remis ärgern (4:4 in Belgien), und die Siege haben überhaupt vernichtende Kritik zufolge (2:0 gegen Kasachstan). Offenbar können die Kicker nur schön verlieren oder schiach gewinnen. Leider ist beides unbefriedigend. Und es lässt auch auf einen Qualitätsmangel schließen. Denn es ist einfacher, gegen einen starken Gegner gut auszusehen und knapp zu verlieren, als gegen einen gleichguten oder schwächeren souverän zu gewinnen. Eh logisch, das eine bedingt das andere. Es wäre also keine Überraschung, würde sich Österreich gegen Lettland schwer tun. Gerade in der Offensive fehlt noch viel an mannschaftlicher Qualität, Automatismen und Ideen. Wer genau aufgepasst hat, wird das auch bei der wunderbaren Niederlage gegen Deutschland gesehen haben.