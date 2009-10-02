Erfüllte Wünsche, gefährliche Wünsche

Dass Chrysler nun angekündigt hat, die bisher bei Magna-Steyr erfolgende Fahrzeug-Produktion für den europäischen Markt in eine eigene Fabrik nach Italien zu verlagern, ist noch keine solche Gegenmaßnahme. Da Fiat im Sommer die industrielle Führung beim zuvor insolventen US-Autobauer übernommen hat, war es nur konsequent, die Verträge mit Magna-Steyr auslaufen zu lassen.



Was freilich nichts daran ändert, dass die gemeinsam mit der russischen Sberbank durchgezogene Übernahme von Opel für Magna Risken mit sich bringt. Zwar konnte das Konsortium im Vorfeld der deutschen Bundestagswahlen 4,5 Milliarden Euro an Unterstützung aus der deutschen Staatskasse lukrieren. Doch ein früherer, für Magna nicht geglückter Versuch, vom Autozulieferer zum Fahrzeugfabrikanten aufzusteigen, zeigt, dass die Übernahme eines Autokonzerns auch gehörig schiefgehen kann.



Als sich Magna und dessen Haupteigentümer Frank Stronach 2007 um die Übernahme von Chrysler bemühten, zog man gegen den Buyout-Fonds Cerberus den Kürzeren. Zwei Jahre und eine Wirtschaftskrise später war Chrysler pleite und Cerberus musste sein Investment abschreiben. Ob der Opel-Übernahme ein erfreulicheres wirtschaftliches Ergebnis beschieden sein wird, kann erst in einigen Jahren beurteilt werden. Gefährlich ist die Erfüllung solch lang gehegter Wünsche allemal.