Erlaubt, aber befremdlich

Es wird nicht ruhig um die Admira. Zwei Tage, bevor am morgigen Donnerstag der Senat Fünf der Bundesliga über die Causa "Doppelverträge" entscheidet, wurde bekannt, dass bei einigen Spielern des Aufsteigers die Meisterprämie noch ausständig ist. Das wird die Lizenz der Südstädter nicht gefährden, zumal Klubchef Richard Trenkwalder das Geld nächste Woche überweisen will. Befremdlich ist es allemal, da Trenkwalder die Verzögerung mit Investitionen in die Infrastruktur erklärt. Denn, dass die auf den Verein bei einem Aufstieg zukommen werden, war abgesehen von kurzfristig verschärften Sicherheitsrichtlinien schon seit Monaten klar. Dass der Verein nun, in einer höheren Liga die Mittel für das Umfeld zurückfährt, ist ebenso befremdlich. Es bestärkt jedoch den Eindruck, dass Klubchef Richard Trenkwalder einen etwas laxen Umgang mit Richtlinien und Vorschriften pflegt.