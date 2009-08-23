Ermittlungen gegen Wiedeking

Sie bestätigte damit einen Bericht des Magazins Spiegel. Die Ermittler prüfen den Verdacht auf Marktmanipulation und unbefugte Weitergabe von Insiderinformationen beim Übernahmedrama zwischen VW und Porsche.



Dabei geht es unter anderem darum, dass Ex-Finanzchef Härter Interna weitergegeben haben soll, die später öffentlich wurden. Außerdem nehmen die Ermittler dem Vernehmen nach die Rolle des Sportwagenbauers im Zusammenhang mit Kursbewegungen der VW-Aktie genauer unter die Lupe. Die Staatsanwaltschaft hatte von der Finanzaufsicht BaFin entsprechende Hinweise bekommen und ermittelt laut "Spiegel" seit Anfang August. Die BaFin war dem Bericht zufolge von der Handelsüberwachungsstelle in Frankfurt alarmiert worden.



Am vergangenen Donnerstag hatten Beamte die Geschäftsräume von Porsche in der Firmenzentrale in Stuttgart-Zuffenhausen durchsucht und diverse geschäftliche Unterlagen beschlagnahmt. Am selben Tag standen die Ermittler dann auch bei Wiedeking und Härter vor der Tür. Bei der Aktion waren mehrere Dutzend Beamte im Einsatz.



Bei den Ermittlungen geht es unter anderem darum, dass Ex-Finanzchef Härter dem SPD-Politiker Claus Schmiedel Interna weitergegeben haben soll. Härter soll dem SPD-Fraktionsvorsitzenden im Stuttgarter Landtag gesagt haben, dass Porsche auch im Geschäftsjahr 2008/09 (31. Juli) einen operativen Gewinn von 700 bis 800 Millionen Euro einfahren wird. Schmiedel hatte diese Zahlen dann in einem Zeitungsinterview Ende Mai ausgeplaudert.



Die Kurskapriolen der VW-Aktie im Oktober vergangenen Jahres sind dagegen nicht Hauptgegenstand der Untersuchungen. Dem Vernehmen nach werden vielmehr andere Zeiträume während der Übernahmeschlacht zwischen Porsche und VW genauer unter die Lupe genommen.



Porsche soll im Frühjahr 2009 mit Hilfe einer Frankfurter Bank, die ebenfalls durchsucht worden sei, den Kurs der VW-Papiere auf einem gewissen Niveau stabil gehalten haben. Damit sollte verhindert werden, dass es bei großen Kursbewegungen der Aktien zu massiven Verlusten für Porsche kommt. Die Stuttgarter hielten damals knapp 51 Prozent an Europas größtem Autobauer und weitere rund 20 Prozent der Anteile in Form von Optionen zur Kurssicherung. Ein Porsche-Sprecher wies die Vorwürfe am Samstag erneut zurück: "Aus unserer Sicht sind die Vorwürfe gegenstandslos."



Die Porsche SE hält noch immer knapp 51 Prozent an Europas größtem Autobauer. Der frühere Porsche-Chef Wiedeking und sein Finanzvorstand Härter hatten sich bei der geplanten Übernahme von VW massiv verhoben, einen gewaltigen Schuldenberg angehäuft und mussten schließlich Ende Juli ihren Hut nehmen. Porsche soll nun schrittweise in den VW-Konzern integriert werden.



Dabei brauchen die Beschäftigten nach Angaben des neuen Porsche-Chefs Michael Macht nicht um ihre Jobs fürchten. Der Nachfolger von Wiedeking hat den mehr als 12.000 Mitarbeitern in einem Brief eine umfangreiche Arbeitsplatzgarantie gegeben. (APA)