Ernährung und Ressourcen der Erde

Am Umwelttag beteiligen sich heuer 150 Staaten. Das Motto lautet "Zukunft sichern - durch nachhaltiges Handeln". Die UNO-Kommission für nachhaltige Entwicklung wurde 1993 eingerichtet. Ihre Aufgabe ist die Durchführung der auf der Konferenz in Rio de Janeiro 1992 beschlossenen "Agenda 21": Dieser Plan für eine nachhaltige Entwicklung im 21. Jahrhundert soll das Verhalten von Menschen so ändern, dass die wachsende Weltbevölkerung ausreichend ernährt wird und die natürlichen Ressourcen der Erde erhalten bleiben.



Einen Forschungsschwerpunkt "Nachhaltigkeit und Umweltmanagement" haben zehn Institute an der Wirtschaftsuniversität in Wien eingerichtet. Der am Grazer Institut für Verfahrenstechnik angesiedelte Verein "Sustain" koordiniert Forschungsprojekte und kooperiert mit Netzwerken im Ausland.



Infos im Internet:



www.municipia.at/taten



www.nachhaltig.at



www.nachhaltigkeit.at



www.scc.co.at/sustain



www.umwelttag.at