Erneut Bomben in Rom aufgetaucht

Auch in den Botschaften von Venezuela, Dänemark und Monaco in Rom wurde nach dem Eingang von verdächtigen Päckchen Bombenalarm ausgelöst. Allerdings habe sich in diesen Fällen der Anfangsverdacht nicht bestätigt, hieß es.



Vor Weihnachten waren Sprengsätze in der Schweizer und der chilenischen Botschaft detoniert. Dabei wurden zwei Menschen verletzt. Eine Anarchisten-Gruppe hatte sich zu den Anschlägen bekannt.