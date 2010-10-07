Erneut Nato-Lkws in Flammen

Den Angaben zufolge fehlte der örtlichen Feuerwehr ausreichend Gerät, um die Brände zu löschen.



In den vergangenen Tagen waren NATO-Lastwagen in Pakistan mehrfach das Ziel von Angriffen. Insgesamt kamen bei den Überfallen seit Freitag sechs Menschen ums Leben. Mehr als 100 Fahrzeuge wurden zerstört oder beschädigt. Für die Aktionen werden radikal-islamische Extremisten verantwortlich gemacht. (APA/dpa)



Angriff auf Nato-Tanklaster in Pakistan



+++ Konflikt zwischen Pakistan und Nato spitzt sich zu