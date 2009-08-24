Erosion am Ulrichsberg

Das diesjährige Ulrichsbergtreffen in Kärnten wird ohne Landeshauptmann Gerhard Dörfler stattfinden. Eine Teilnahme an der Veranstaltung im September komme für ihn nicht infrage, die Feiern stünden "politisch zu weit rechts", bestätigte der BZÖ-Politiker am Montag gegenüber der APA einen entsprechenden Bericht der Tageszeitung Österreich.



Die Rechtslastigkeit des umstrittenen Weltkriegs-Veteranentreffens sei schon bisher die Begründung seiner Nichtteilnahme gewesen. "Und das wird auch so bleiben", erklärte der Landeshauptmann. Sein Fernbleiben sei ein Exempel dafür, "wo Gerhard Dörfler steht - nämlich in der breiten Mitte".



Der Verein finanziert das Treffen allerdings zu einem wesentlichen Teil mit öffentlichen Zuwendungen des Landes Kärnten.



Ob das Bundesheer an dem Treffen am 20. September teilnehmen wird, ist noch offen. Verteidigungsminister Darabos hatte dem profil gesagt, die Teilnahme sei heuer "in Schwebe", die Vorbereitungen dafür seien "gestoppt". Grund seien die Medienberichte, wonach der Geschäftsführende Obmann der Ulrichsberggemeinschaft, Wolf Dieter Ressenig, NS-Devotionalien im Internet angeboten haben soll.



Das Treffen am Ulrichsberg



Die Ulrichsberggemeinschaft wurde lange Zeit von FPÖ-Landeshauptmann Jörg Haider unterstützt, der 1995 anwesende Waffen-SS-Soldaten lobte, weil sie "ihrer Überzeugung bis heute treu geblieben sind". Am Vorabend der Veranstaltung organisiert die Kameradschaft IV (ehemalige Mitglieder der Waffen-SS) traditionell ein inoffizielles Treffen in Krumpendorf, bei dem etwa Gudrun Burwitz, die Tochter des Holocaust-Verantwortlichen Heinrich Himmler, zu Gast war.



LinksWikipedia: Ulrichsberggemeinschaft



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+++ Arbeitskreis gegen den kärntner Konsens



(Quellen: APA, Wikipedia u.a.)