Erste Bank rückt Ziel immer näher

Nachdem die Erste Bank im Vorjahr mit 10% bei der Kärntner Sparkasse eingestiegen war, hat der Aufsichtsrat des Institutes am Montag den Einstieg bei der Allgemeinen Sparkasse Oberösterreich (ASK)



genehmigt. Im Gegenzug zur Beteiligung der Erste Bank in der Höhe von 26,9% an der ASK wurde auch die Einbringung der 39 Filialen der Erste Bank in Oberösterreich vereinbart. Wichtiger als die



Beteiligung seien aber die Kooperationsverträge, die ein "System der ertragsorientierten Arbeitsteilung" etablieren sollen, sagte Treichl. Damit sollen die Sparkassen rentabler werden.



Diesen Anspruch stellt die Erste Bank jedoch auch an sich selbst. Ausgehend von einer Kostenbasis in Höhe von 12,3 Mrd. Schilling im Jahr 1998 will die Erste Bank innerhalb von zwei Jahren 1 Mrd.



Schilling einsparen, ohne Mitarbeiter zu kündigen. Vielmehr sollen die angemieteten Flächen reduziert und Bereiche gestrafft werden.



Im Vorjahr steigerte die Erste Bank wie berichtet das Betriebsergebnis im Konzern um 7,1% auf 4,5 Mrd. Schilling. Eine starke Ertragskomponente war das Provisionsergebnis, das um 26,3% auf 4,2 Mrd.



Schilling wuchs. Das Finanzergebnis erhöhte sich um 30,4% auf 1,6 Mrd. Schilling, während der Zinsensaldo um 1,9% auf 10 Mrd. Schilling zurückging.



Der Personalstand im Konzern betrug Ende des Vorjahres 9.082 (9.357) Mitarbeiter. Die Erste Bank betreibt 270 Filialen in Österreich und betreut 670.000 Kunden. Zusammen mit den 75 Filialen der



Salzburger Sparkasse und den 12 Filialen der Sparkasse Mühlviertel West verfügt die Erste Bank Gruppe über ein österreichweites Netz von 357 Filialen.