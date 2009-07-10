Erste gehörlose Abgeordnete angelobt

Jarmer will ihre erste Rede am Freitag in Gebärdensprache halten - und zwar beim Tagesordnungs-Komplex Behindertenbericht. Ihre Rede wird von einer Dolmetscherin übersetzt.



Die 37-jährige Wienerin Jarmer hätte schon bei der Nationalratswahl ins Parlament kommen sollen, das ist sich allerdings aufgrund des mäßigen Abschneidens der Grünen nicht ausgegangen.



Biographie



Helene Jarmer wurde am 8. August 1971 in Wien geboren. Nach ihrer Schulausbildung wurde sie Lehrerin für gehörlose und schwerhörige Kinder und arbeitet auch als Universitätslektorin am Institut für Pädagogik.



Die eigenen Barrieren im täglichen Leben - die Abgeordnete ist selbst gehörlos - veranlassten sie, in die Politik zu gehen. Jarmer war 1997 bis 2001 Generalsekretärin des österreichischen Gehörlosenbundes und ist seit 2001 dessen Präsidentin. Im Parlament will sie sich nicht nur für die Behinderten einsetzen, sondern generell für eine offene Gesellschaft eintreten.