Erste im Halbjahr mit Ergebnisplus

Der Nettozinsertrag stieg um 1,5% auf rund 5,1 Mrd. Schilling, das Provisionsergebnis um 11,4% auf 2,2 Mrd. Schilling. Das Finanzergebnis kam bei 814 Mill. Schilling (plus 4,9%) zu liegen. Für das



Gesamtjahr 1999 erwartet man im Spitzeninstitut des Sparkassensektors einen Anstieg des Nettozinsertrages um etwa 1,5%, die Provisionserträge sollen zweistellig wachsen, womit das Betriebsergebnis



eine stärkere Verbesserung erfahren dürfte als im 1. Halbjahr.



Die Zusammenarbeit im Sparkassensektor trägt weiter Früchte, berichtete Treichl. Es seien insbesondere die "kleinen, unscheinbaren Kooperationsfelder", in denen wesentliche Fortschritte gemacht



wurden. So haben fünf Sparkassen ihre Wertpapierabwicklung zur Erste Bank ausgelagert, weitere zehn setzten diese Maßnahme gerade um. Treichl bezifferte das Einsparpotential in diesem Bereich



mit 30% bis 45% der diesbezüglichen Gesamtkosten. Wie berichtet werden die Sparkassen ab dem nächsten Jahr mit einem gemeinsamen Marketing- und Werbeauftritt starten.



Die Vorbereitungen für das mit Jahresbeginn gestartete Kostensenkungsprogramm in der Erste Bank selbst, das bis Ende 2000 eine Reduktion der Aufwendungen im Back-Office-Bereich um 1 Mrd. Schilling



vorsieht, wurden plangemäß Ende Mai abgeschlossen. Rund 250 Mill. Schilling davon werden heuer noch cash-wirksam in die Gewinn- und Verlustrechnung eingehen, so Treichl. Die Erste Bank werde heuer



den Abbau ihrer Industriebeteiligungen fortsetzen, sagte Treichl. Neben einigen kleinen Anteilsverkäufen stehen die 12,34%-ige Beteiligung an Nettingsdorfer und der 50%-Anteil an Mazda Austria zur



Disposition.