Erste Job-Gerüchte nach dem Rücktritt

Bereits öfters genannt wurden Positionen im Raiffeisen-Bereich, da Josef Pröll von Raiffeisen-Chef Christian Konrad eine Zeit lang als Lieblings-Nachfolger bezeichnet worden war. Da Christian Konrad im Raiffeisen-Reich insgesamt zwölf wichtige Positionen besetzt, geht es bei dieser Nachfolge um den Generalanwalt des Raiffeisenverbandes und vermutlich noch den Vorsitz in der Landesbank Holding Niederösterreich-Wien. Konrad teilte dazu am Mittwoch schriftlich mit:



"Mit Respekt vor der Person von Josef Pröll, seiner persönlichen Entscheidung und seiner heutigen Erklärung halte ich fest: Es hat bis dato keinerlei Vereinbarung über einen Eintritt oder eine Beschäftigung von Josef Pröll bei Raiffeisen gegeben."



Ursprünglich hatte es geheißen, dass Konrad im Jahr 2012 die meisten seiner Funktionen altersbedingt zurücklegen will. Allerdings soll er nun ein Jahr anhängen und 2013 gehen - was unbestätigt ist.



Der scheidende Vizekanzler Josef Pröll wird nun von Managern mit der neu entstehenden Umwelttechnologie-Gruppe von Siemens Österreich in Zusammenhang gebracht. (Dort ist Konrad stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender.) Diese Sparte soll sich mit Gebäudetechnik, intelligenten Stromnetzen, sowie Zügen beschäftigen. In welcher Funktion exakt, wurde nicht definiert.



Die andere Lesart lautet, dass er gleich nach einer ausgedehnten Rehabilitation im Raiffeisen-Bereich Fuß fasst. Genannt wird dabei öfters die Agrana. Das ist ein international tätiger Zucker-, Stärke- und Frucht-Erzeuger.



Pröll kommt aus der Agrarpolitik, er war 2003 bis 2008 Landwirtschafts- und Umweltminister.