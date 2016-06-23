Erste Jobmesse für geflüchtete Menschen

Wien. Während Politik und Gesellschaft darüber diskutiert, ob und vor allem wann asylberechtigten Personen der Arbeitsmarkt geöffnet werden soll, ist der Verein Chance Integration übers Reden hinaus und stellt eine erfolgversprechende Veranstaltung vor. Am 29. Juni findet in Zusammenarbeit mit 70 österreichischen Unternehmen aus den Bereichen Handel, Telekommunikation, Tourismus, Industrie und Soziales die erste Berufs- und Orientierungsmesse für geflüchtete, arbeitsberechtigte Menschen in Österreich statt.

"Integration muss über den Arbeitsmarkt geschehen. Es ist wichtig, neue Perspektiven für Geflüchtete und Unternehmen zu schaffen", so chancen:reich InitiatorInnen Stephanie Cox und Leo Widrich.

Jobmatching vernetzt Jobsuchende und Arbeitgeber

An den Messeständen stellen sich die Firmen vor und präsentieren den Messebesuchern Jobchancen und Ausbildungsangebote. Bereits im Vorfeld der Veranstaltung werden Teilnehmer und Arbeitgeber mittels Jobmatching vernetzt. Jobinterviews finden dann direkt auf der Messe statt. Zusätzlich gibt es Diskussionspanels von Geflüchteten und ihren neuen Arbeitgebern sowie Workshops zu Arbeitsrecht, interkulturelle Kommunikation und Unternehmensgründung. CV-Checks und Bewerbungstrainings können den Teilnehmern bei den ersten Schritten in die Arbeitswelt helfen.

Jobmesse-Website

Das ausführliche Programm