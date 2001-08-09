"Erste" punktet im Halbjahr: Betriebsergebnis plus 58%

Nach Bereinigung um die Effekte der Einbeziehung der Ceska sporitelna und der Slovenska sporitelna betrug der Anstieg immer noch 10,6%, sagte Treichl gestern, Mittwoch, bei der Präsentation der Halbjahresergebnisse.



Das Betriebsergebnis erhöhte sich um 58% auf 314,2 Mill. Euro, 22% davon stammten aus der Ceska sporitelna. "Wir haben die CS mit 3,5 Millionen Kunden übernommen, derzeit sind es bereits 4 Millionen. Auch die Einlagen sind stark gestiegen", berichtete Treichl über die erfolgreiche tschechische Tochter, die ab 17. September mit einem neuen Logo auftritt.



Die Slovenska sporitelna trug 9,5% zum Betriebsergebnis bei. Ihre Integration in den Erste-Konzern laufe wesentlich einfacher als jene der CS, so Treichl.



"Big Bang" am 17. Juli 2002



Der Erste-Bank-Chef kündigte für den 17. Juli des Jahres 2002 einen "Big Bang" im heimischen Sparkassensektor an: An diesem Tag werde die einheitliche IT-Plattform der Erste Bank und der österreichischen Sparkassen Realität. Dann könnten Kunden der Erste Bank AG und der Sparkassen auf ein gemeinsames Netz zugreifen.