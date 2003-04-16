Erste Rektoren gewählt

Nach der VetMed Uni, die ihren alten Rektor bestätigt hat - wie die "Wiener Zeitung" bereits berichtete - haben nun auch andere Uni-Räte einen Rektor gewählt: Hubert Dürrstein, bisher Vizerektor, folgt Leopold März als Universitätsvorstand der Boku. An der Musik-Uni Wien wurde der amtierende Direktor Werner Hasitschka bestätigt und auch an der Uni Linz wird sich der Name des Rektors, Rudolf Ardelt, nicht ändern. Der Uni-Rat der Kunst-Uni Linz hat sich ebenfalls für den amtierenden Rektor Reinhard Kannonier entschieden. An der Universität für Angewandte Kunst Wien wurde Gerald Bast wiedergewählt.



An den übrigen Unis, die noch bis zum 30. Juni Zeit haben, einen Rektor zu wählen, laufen unterdessen die Begutachtungen der eingegangenen Bewerbungen. Sowohl die Universität Graz als auch die Universität Klagenfurt werden die Ausschreibungen erneuern. In Graz nehmen die Mitglieder des Gründungskonvents an, dass auf Grund einer zu frühen Nennung eines Bewerbers, andere Bewerber - vor allem Frauen - abgeschreckt wurden. An der Uni Klagenfurt haben sich bei der ursprünglichen Ausschreibung sechs Männer, aber keine Frau beworben. "Auf Grund der Gleichbehandlungsverordnung sind wir deshalb zur Neuausschreibung gezwungen", erklärte der Vorsitzende des Gründungskonvents, Heinrich Mayr.



Das Gründungskonvent der Uni Wien hat nach einem öffentlichen Hearing mit drei Kandidaten einstimmig zur Wahl durch den Uni-Rat nur der amtierende Rektor Georg Winckler vorgeschlagen. (Die Gründungskonvente können dem Universitätsrat bis zu drei Kandidaten vorschlagen.) Winckler wurde am Freitag wiedergewählt.



Auch andere Unis setzen auf öffentliche Hearings. An der TU Graz etwa findet am 22. April eine Diskussionsrunde mit voraussichtlich sechs Kandidaten statt. An der TU Wien sind zum Hearing am 30. April vier Rektors-Kandidaten geladen. Am Mozarteum Salzburg bewirbt sich unter anderem Heide Schmidt, Gründerin des Liberalen Forums, für das Rektorsamt.



Uni-Räte: Die letzten Namen



An der Uni Innsbruck haben sich die Mitglieder des Universitäts in einer Nachfrist des Ministeriums auf ein siebentes Mitglied geeinigt: Der Rektor der Uni Basel, Prof. Ulrich Gäbler vervollständigt den Universitätsrat.



Weiter ausständig sind die Namen der letzten Uni-Räte an der WU Wien - diese wählt am 22. April, wie die Uni der "Wiener Zeitung" mitteilte - und von der Akademie der bildenden Künste.



Eine Liste der Universitätsräte aller 21 österreichischen Universitäten finden Sie auf der Homepage der "Wiener Zeitung" unter http://www.wienerzeitung.at/linkmap/bildung/uniraete.htm