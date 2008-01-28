Erste setzt Schoeller-Bleckmann auf "hold"

Angesichts der etwas besser als erwartet ausgefallenen vorläufigen Zahlen zum Geschäftsjahr 2007, hoben die Analysten ihre Prognose für den Gewinn je Aktie 2007 von 3,15 auf 3,29 Euro an. Für 2008 sehen sie nun 3,75 Euro je Aktie (zuvor: 3,67).



An der Wiener Börse gingen die Papiere von Schoeller-Bleckmann am Freitag nach einem Aufschlag von 4,32 Prozent bei 47,10 Euro aus dem Handel.