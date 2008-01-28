Erste setzt Schoeller-Bleckmann auf "hold"

Die Wertpapierexperten der Erste Bank haben ihr Anlagevotum für die Aktien des heimischen Ölfeldausrüsters Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment von "sell" auf "hold" angehoben. Das Kursziel kürzten sie hingegen leicht von 52,0 auf 50,60 Euro.
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Angesichts der etwas besser als erwartet ausgefallenen vorläufigen Zahlen zum Geschäftsjahr 2007, hoben die Analysten ihre Prognose für den Gewinn je Aktie 2007 von 3,15 auf 3,29 Euro an. Für 2008 sehen sie nun 3,75 Euro je Aktie (zuvor: 3,67).
An der Wiener Börse gingen die Papiere von Schoeller-Bleckmann am Freitag nach einem Aufschlag von 4,32 Prozent bei 47,10 Euro aus dem Handel.