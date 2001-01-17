Erste-Sparinvest kooperiert mit Putnam Investments

Die Investmentfondsgesellschaft der Erste Bank und der Sparkassen, die Erste-Sparinvest, hat sich im Fondsmanagement Unterstützung von Putnam Investments geholt. Putnam mit Hauptsitz in Boston wurde 1937 gegründet und ist mit 370 Mrd. Dollar mittlerweile die viertgrößte Publikumsfondsgesellschaft der USA. Unter den weltweiten Vermögensverwaltern liegt die Gesellschaft auf Rang 8. Seit kurzem werden die Aktienanteile der Fonds Global Equity, Sparinvest, Alpha-Invest und Pro-Mix von Putnam gemanagt. Für den Rententeil bleibt nach wie vor die Erste-Sparinvest verantwortlich. 82% des von Putnam verwalteten Vermögens liegen in US-Wertpapieren. Im vergangenen Jahr erzielte Putnam eine Performance von minus 9,1% und schnitt damit besser ab als der MSCI-World-Index, der um 12,9% nachgab.