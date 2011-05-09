Erste Warnung? Eher die letzte

Die Werder-Bremen-Verantwortlichen mögen in dieser Saison nicht viel haben, eines aber gewiss: eine Engelsgeduld. Bisher kam Marko Arnautovic ohne Strafen durch seine Eskapaden, am Wochenende wurde er aber wegen eines Disco-Besuchs aus dem Kader für das Spiel gegen Dortmund (2:0) genommen. Ein erster Warnschuss? Vielleicht eher ein letzter. Denn es scheint gut möglich, dass die Geduld der Werder-Führung bald reißt. Und es ist ebenfalls gut möglich, dass Bremen dann Arnautovics letzte Station bei einem renommierten Klub gewesen sein wird. Er wäre nicht der erste talentierte Spieler, der über sich selbst stolpert.