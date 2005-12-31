Erste Zahlungen an NS-Opfer

Ausschlaggebend für das Einlenken der Kläger in den USA war ein Sonderabkommen mit der Israelitischen Kultusgemeinde (IKG) im Mai. Die IKG und die Republik hatten ihren jahrelangen Streit über die Entschädigungen beigelegt. IKG-Präsident Ariel Muzicant bekam 18,2 Millionen Euro aus übrig gebliebenen Geldern des Versöhnungsfonds, der für Zwangsarbeiter eingerichtet worden war, zugesprochen.



Die Verhandlungen über eine Entschädigung für erlittene Vermögensverluste während der Zeit des Nationalsozialismus startete der Diplomat Ernst Sucharipa, der heuer verstorben ist, im Jahr 2000 gemeinsam mit US-Vizefinanzminister Stuart Eizenstat. Das Ergebnis war das Washingtoner Abkommen 2001. An den Entschädigungsfonds wurden 19.300 Anträge gestellt.