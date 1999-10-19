Erstes "IT and T Business Forum" im MAK

Bei dieser Veranstaltung mit neuartiger Konzeption werden Unternehmen wie SAP, tele.ring, Siemens, Hewlett Packard, Compuware, Array Data, Polydata, Infomatec, Nortel, UpDate Marketing, Exact



Software, Eigner & Partner sowie Ramsauer & Stürmer Consulting den kunstvollen Rahmen im MAK zur Präsentation ihrer technologischen Kompetenzen nutzen und den Besuchern mit Consulting und



Informationen zur Verfügung stehen.



Themenschwerpunkte des IT and T Business Forum sind Customer Relationship Management und E-Commerce · Bereiche, die in Zukunft auf den globalisierten Märkten an Bedeutung noch gewinnen werden.



In den die Ausstellung begleitenden Fachvorträgen (siehe Kasten) werden an den drei Veranstaltungstagen diese Themen vertiefend dargestellt, von den Referenten an eigens eingerichteten Consulting-



Points eingehend erörtert sowie von den vertretenen Unternehmen an deren Informationsständen individuell veranschaulicht. Am Donnerstag, dem "High-Level-Day" wird versucht, im Rahmen der Vorträge zu



den Themen E-Government, aber auch zu strategischen Ausrichtungen (E-Commerce bzw. damit zusammenhängende technologische Neuerungen), Globalisierung und Veränderung der Märkte Stellung zu nehmen.



Oberstes Prinzip der Veranstaltung, so Norbert Kohsem vom Veranstalter makuko, ist der Informationstransfer, die Lösungskompetenz und Convenience für Aussteller, Referenten und Besucher. Dazu trägt



nach Meinung Kohsems die zentrale Innenstadtlage des MAK ebenso bei wie das generelle Motto des Veranstalters, "Only the Best Service is the Success for Our Customers". Geöffnet ist an den drei Tagen



jeweils von 11 bis 20 Uhr, die Tages-Eintrittskarte kostet 580 Schilling.