Erwartungen an die Union

Für Jan Truszczynski geht es in die Zielgerade. Aber: "Der Marathonlauf der Kandidatenländer in die EU ist noch nicht vorbei." Nun müssten beide Seiten Zugeständnisse machen, meinte gestern Polens Chefverhandler beim "Dialog mit den Beitrittskandidaten" in Wien.



Wenn die Europäische Kommission heute ihre Verhandlungspositionen für die Bereiche Landwirtschaft, Strukturfonds und Haushalt präsentiert, erwartet die polnische Regierung Kompromissbereitschaft seitens der Union. Denn Polen habe Flexibilität in Fragen des Landerwerbs etwa bewiesen. Tempo und Inhalt der folgenden Gespräche hängen laut Truszczynski nun in erster Linie von der Union ab.