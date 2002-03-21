"Erweiterung der Union ist moralische Verpflichtung"

Ab heute mach Cox Station in Tschechien. Cox hat sich als neuer Präsident vorgenommen, dass das EU-Parlament bei der Erweiterung der Union "eine führende und aktivere Rolle" übernehmen sollte, wie er vor österreichischen Journalisten in Brüssel betonte.



Der EP-Präsident sieht es als "moralische Verpflichtung", Europa nach 50 Jahren zusammenzuführen. "Ich denke, wir haben genug gewartet." Bis zum EU-Gipfel von Sevilla im Juni will Cox allen Beitrittsländern einen Besuch abgestattet haben.