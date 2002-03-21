"Erweiterung der Union ist moralische Verpflichtung"

Reformpartnerschaft im Check: Gesundheit
9 Minheute
Von Heike Hausensteiner
Der Präsident des Europäischen Parlaments (EP), Pat Cox, tourt derzeit durch die EU-Kandidatenländer.
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Ab heute mach Cox Station in Tschechien. Cox hat sich als neuer Präsident vorgenommen, dass das EU-Parlament bei der Erweiterung der Union "eine führende und aktivere Rolle" übernehmen sollte, wie er vor österreichischen Journalisten in Brüssel betonte.
Der EP-Präsident sieht es als "moralische Verpflichtung", Europa nach 50 Jahren zusammenzuführen. "Ich denke, wir haben genug gewartet." Bis zum EU-Gipfel von Sevilla im Juni will Cox allen Beitrittsländern einen Besuch abgestattet haben.