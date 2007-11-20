Erzfeinde werden zu Freunden

Mitte Oktober wurde etwa ein Wanderweg zwischen dem slowakischen, etwa eine Autobusstunde von Kaschau entfernten Brezina und dem ungarischen Pusztafal eröffnet. Für die Ausarbeitung genereller Leitlinien für die Zusammenarbeit wiederum zeichnet eine auf Regierungsebene angesiedelte slowakisch-ungarische Kommission verantwortlich.



Was auf den ersten Blick angesichts des historisch belasteten Verhältnisses und der gerade in jüngster Zeit immer wieder hochkochenden Anfeindungen zwischen beiden Staaten fast erstaunlich ist, hat seinen ganz einfachen Grund: die Ausdehnung des Geltungsbereichs des sogenannten Schengener Abkommens auch auf die Slowakei und Ungarn. Da sich die damit verbundene Freizügigkeit beim Reisen auch auf die Grenze zwischen beiden Staaten bezieht, gibt es auch ein slowakisch-ungarisches Abkommen über die Öffnung von Grenzübergängen für Touristen.

Regionale Kooperation

Die Tourismuskommission tagte zuletzt in der zweitgrößten slowakischen Stadt Kaschau. Zwischen der Region Kaschau und der Verwaltungseinheit Borsod-Abaúj-Zemplén besteht schon seit langem eine enge Zusammenarbeit, was nicht zuletzt mit dem hohen Bevölkerungsanteil von Angehörigen der ungarischen Minderheit auf slowakischer Seite zusammenhängt. Kaschau kooperiert darüber hinaus eng mit dem ostungarischen Miskolc. Beide Städte sind jeweils wichtige Industriezentren, liegen aber insgesamt gesehen in eher strukturschwachen Gegenden. Ansatzpunkte für eine konstruktive Zusammenarbeit gibt es also genügend.



In nächster Zeit wollen Slowaken und Ungarn verstärkt am Ausbau und der Intensivierung von Städtepartnerschaften arbeiten, gemeinsame Dienstleistungsangebote für kleine und mittlere Unternehmer entwickeln und vor allem grenzüberschreitende Verkehrsnetze einrichten. Darüber hinaus soll viel Energie in gemeinsame Ausstellungen, Informationsreisen für Journalisten und auch grenzüberschreitend taugliche Auto-Navigationssysteme investiert werden. Auch hier scheint es nicht bei bloßen Plänen zu bleiben: Im Sommer war in Györ schon eine Ausstellung über slowakische Kunst der sechziger Jahre zu bewundern.



Mit Plänen für einen Ausbau des grenzüberschreitenden Verkehrs stehen Slowaken und Ungarn übrigens nicht allein da. Im Zuge des Wegfalls der Personenkontrollen an den Grenzen ist etwa in Pressburg angedacht, eine städtische Buslinie einzurichten, die direkt ins österreichische Hainburg führt.