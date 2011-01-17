Es braucht eine Anpassung

Snowboard ist Leistungssport, Snowboard ist aber immer auch Party, zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung. Denn natürlich feiern auch andere Sportler Parties, und natürlich trainieren auch Snowboarder hart. In kaum einer anderen Sportart gehören aber Live-Konzerte so stark zur Begleitmusik. Das ist durchaus ein brauchbares Alleinstellungsmerkmal, nicht umsonst wird Snowboard den Funsportarten zugerechnet. Das verträgt sich aber nicht mit der Welt des Skiverbandes FIS, der eher der Sorte der verbissenen Sportler zuzurechnen ist. Dort interessiert in erster Linie die Frage nach dem Sieger. Passt sich keine der beiden Seiten an, wird das mit der FIS und den Snowboardern wohl keine Erfolgsgeschichte mehr.