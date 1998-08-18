Es dröhnen die Motoren

Sonntag, Sommer, Hitze und Formel 1: Grund genug sich dem Automobilrennsport zu widmen. Während am Ferragosto-Wochenende die Blechlawinen im Schneckentempo durch die Straßen



rollen, zeigt das Fernsehen Hochgeschwindigkeitsboliden, die auf dem Hungaroring ihre Runden drehen.



Der ORF bietet neben dem normalen Spektakel auch noch Heinz Prüller an. Der Mann, der alles über die Formel 1 weiß, doch nicht immer auf der Höhe der jeweiligen Rennsituation ist, liefert für die



Zuseher die heimelige Atmosphäre beim "halben Heim-GP" für Österreich. Von Schumacher hält Prüller viel, von den McLaren noch mehr. Zu Beginn ist die Weltmeisterschaft deswegen schon entschieden,



nach dem Rennen allerdings nicht mehr. Auch das ist Formel 1.



Heimattöne dann auch bei RTL, denn Niki Lauda, Österreichs letzter Formel-1-Weltmeister, analysiert für den deutschen Privatsender das Rennen. Kühl und distanziert diagnostiziert Lauda die



entscheidenden Momente, das nötige Quentchen an Ironie aber immer mit einstreuend. Die Deutschen übertreffen sich bei der Nachbereitung des Grand Prix'. Interviews, Erläuterungen, Seltsamkeiten und



Porträts am laufenden Band werden geradezu mit spielerischer Eloquenz dem Publikum serviert.



Beim ORF darf man sich dagegen das Siegerinterview im Original-Synchronton von Heinz Prüller anhören. Nirgendwo anders klingen Schumacher, Coulthard und Villeneuve mehr nach Prüller. Diese



Meisterleistung schafft auch RTL nicht. Garantiert!