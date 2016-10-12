Es gehört mehr über Energie geredet - was diese mit Lebensraum macht

Es ist gut über die klimaschädliche Kohlestrom Subventionierung in Deutschland zu sprechen - Deutschland will der RWE und EON nicht wehtun - aber gleichzeitig mehr 'grünen' Strom im eigenen Land. Die Polen versuchen Ihre eigenen Kohlekraftwerke zu schützen - Österreich hingegen will vielleicht seine teuren neueren Wasserkraft oder Biomasse Projekte schützen. Wobei auch in Deutschland so wie in Österreich nicht alles so Grün ist wie es aussieht. Die derzeitige Form wie Biogas hergestellt wird ist oft sehr fragwürdig und birgt Risiken - soll jetzt dennoch weiter gefördert werden. Es werden enorme Mengen an Mais angebaut um dann vergoren zu werden. Jede Speicherung von Erdgas oder Biogas erhöht das Risiko von Lecks und Methan(CH4) ist ein mindestens 25 stärkeres Treibhausgas als CO2. Hier eine kleiner Diskussions- Beitrag welche Nachteile die industrielle Biogas Nutzung hat.











- Oft wird für mehr Ertrag Gentechnik verwendet um die Sorten besser an immer gefährlichere Insektizide anzupassen. Stichwort Bienensterben und Monsanto. Herbizide stehen im Verdacht Allergien auszulösen.





- Um die Erträge beim Mais möglichst zu maximieren wird mit hohem Energie Einsatz gearbeitet. Die Maschinen werden immer schwerer und die einzelnen Bundesländer fördern die Landwirte mit steuerfreien Zugang zu Diesel, dem so genannten Landwirtschafts- Diesel. Der notwendige künstliche Stickstoff ist sehr energieintensiv in der Produktion und falsch dosiert emittieren die Felder Lachgas(NOx) ein sehr aktives Treibhaus Gas.





- Böden brauchen auch Phosphor, welcher meistens mineralischen Ursprungs ist. Phosphor Vorkommen sind leider immer wieder radioaktiv belastet und so steigt die Belastung der Böden und somit die gesundheitliche Gefährdung.





- Es steigt das Bewusstsein für vegetarisches Essen und Verschwendung von Lebensmittel. Nahrungsmittel nur für den Zweck daraus Strom zu gewinnen - wo es billigere Alternativen gibt(PV in Dubai schon unter 3 Cent/kWh) - ist unethisch.





- Maisfelder stehen im direkten Wettbewerb mit Futtermittel unter anderem Soja. Leider wird sehr oft auf gerodeten Urwälder Futter für Europa angebaut. Vereinfacht gesagt kann der Ökostrom Konsument für die Ausrottung von Orang-Utan's verantwortlich sein.





- In Folge der gestiegenen pflanzlichen Eiweiß Preise wird billigeres tierisches Protein nachgefragt. So erhöhen die 'Energy Crops' - deutsch Energie Pflanzen - den Druck auf die Meere als Protein Lieferant somit sinkt die Delphin Population zusehends.





- Um die Pariser Klima-ziele - COP21 - zu erreichen sind auch CO2 negative Techniken gefordert. Die Biogas Technik wäre richtig eingesetzt - also das beim Verotten freigesetzte Methan wird genutzt - grundsätzlich sogar CO2 negativ, weil Methan(CH4) ein mindestens 25 mal aktiveres Klimagas ist und so nicht in die Atmosphäre gelangt.





Ich denke die Art und Weise wie wir Energie und Lebensräume immer mehr 'Nutzen' bedarf einer breiten Diskussion.