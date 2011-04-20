Es gibt viel zu verlieren

Über den Stellenwert des Cups ist in Österreich schon viel diskutiert worden. Dass er nicht besonders hoch ist, gilt als Allgemeinwissen. Das bestätigte sich auch am Dienstag wieder, etwas mehr als 2300 Zuschauer bei einem Pflichtspiel sind für einen Klub wie Austria Wien peinlich, auch die Vienna sollte in einem Viertelfinale gegen einen Bundesligisten eigentlich mehr als 2700 Besucher mobilisieren können.