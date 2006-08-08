Es ist Krieg und die libanesische Armee geht nicht hin

Spät, aber vielleicht nicht zu spät hat die US-amerikanische Regierung die Zeichen der Zeit erkannt: Angehörige der libanesischen Armee sollen von US-Militärs ausgebildet, die Einheit besser ausgestattet werden. Das gaben US-Verteidigungsminister Donald Rumsfeld und Außenministerin Condoleezza Rice am Freitag in Washington bekannt. General John Abizaid an der Spitze des US-Zentralkommandos hatte schon am Donnerstag erklärt, dass die libanesische Armee "eine bedeutende Modernisierung ihre Ausstattung und Ausbildungsfähigkeiten" brauche.



Nach fast vier Wochen des neuen Libanon-Krieges ist das Verhalten der rund 72.000 Mann starken, aus vielen Wehrpflichtigen und mit Polizeiaufgaben betrauten Rekruten zusammengesetzten Truppe ausländischen Beobachtern immer noch ein Rätsel. Obwohl nach Regierungsangaben inzwischen 73 Brücken, 72 Autobahnzufahrten und 6800 Wohnungen durch die israelischen Angriffe zerstört wurden, setzen sich die staatlichen Einheiten nicht zur Wehr gegen die vom Boden, vom Meer und aus der Luft kommenden Attacken.



Zwar verteidigten libanesische Soldaten bei einer israelischen Kommandoaktion nahe der Hafenstadt Tyrus am Samstag ihre Stellung erstmals mit Luftabwehrgeschützen, nachdem israelische Kampfhubschrauber mehrere Raketen abgefeuert hatten. Ein libanesischer Soldat wurde getötet und eine Luftabwehrbatterie zerstört. Doch der Eindruck, der nach 26 Tagen Krieg bleibt, ist der einer Armee von Sozialarbeitern in Uniform.



Auf diese Formel reduzieren lässt sich auch die Rede des libanesischen Oberkommandierenden, Michel Suleiman, die er am 61. Jahrestag der Armeegründung hielt. "All Ihre Anstrengungen, Sicherheit und Stabilität zu wahren und den Vertriebenen Hilfe zu leisten, werden den Feind davon abhalten, sein Ziel zu erreichen", erklärte der General vergangenes Wochenende vor versammelter Rekrutenschar. Peter Harling, der das Libanon-Büro der International Crisis Group (ICG) leitet, sagte der "Wiener Zeitung": "Im Grunde nimmt die Armee die Rolle einer Zivilschutzorganisation ein", die sich seit Kriegsbeginn sehr stark in den Hauptflüchtlingsgebieten engagiere.



Mehr als zwanzig Armeeangehörige sind seit Kriegsbeginn umgekommen. Allein elf Tote und vierzig Verletzte hatte die Truppe zu beklagen, nachdem drei israelische Raketen am Ende der ersten Kriegswoche auf einem Armeegelände im nördlich von Beirut gelegenen Jamhour einschlugen. "Die Einheit kümmert sich um Entwicklungsprogramme in ländlichen Gegenden", sagte ein Armeesprecher danach der Beiruter Tageszeitung "Daily Star".

Helfen statt kämpfen

Die staatlichen Truppen sind schlecht ausgestattet, die 24 Hubschrauber etwa lassen sich nur mit tragbaren Maschinengewehren versehen. 310 Panzer, die meisten davon veraltete sowjetische T 54 und T 55-Modelle, sind ebenfalls nicht dazu angetan, die israelische Armee in die Flucht zu schlagen. "Es war immer klar, dass die libanesische Armee nicht in der Lage ist, Israel zu bekämpfen", sagt der Vorsitzende der Sozialistischen Fortschrittspartei (PSP), Walid Dschumblatt. "Ihre Aufgabe ist es, das Waffenstillstandsabkommen von 1949 mit Israel durchzusetzen."



Waffenstillstand? In diesen Tagen ein ferner Wunsch, der die libanesische Armee zudem vor neue Probleme stößt. Die von der UNO geforderte Entwaffnung der Hisbollah wird sie ohne Unterstützung der geplanten multinationalen Libanon-Truppe nicht erreichen können. Schon die Zusammensetzung der während des Bürgerkrieges (1975-1990) entlang konfessioneller Linien auseinander gebrochenen Armee steht dem entgegen: Auf vierzig Prozent geben Regierungsvertreter den schiitische Anteil an - eine Konfrontation mit der "Partei Gottes" von Generalsekretär Hassan Nasrallah kommt für die meisten von ihnen nicht infrage.