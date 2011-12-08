Es ist nicht einfach, grün zu sein

Verschwörungstheoretiker haben ein neues Opfer. Es sind sogar gleich mehrere. Sie sind laut, sie sind bunt und sie sind großteils pelzig. Oder grün. Es sind die Muppets. Der US-Nachrichtensender Fox News, nicht gerade für liberale Ansichten bekannt, hat aufgedeckt: In ihrem neuen Film rufen die Muppets Kinder zum Klassenkampf auf, der ganze Film sei antikapitalistische Gehirnwäsche. Warum das? Das liege auf der Hand: Ausgerechnet ein Ölbaron will nämlich dem Theater der Muppets an den Kragen.



Nun ist eigentlich nur die Frage: Warum kommt Fox News erst jetzt drauf? Dass die Muppets ein recht anarchistisches Pack sind, weiß bitte jeder, der schon mal einen Blick auf Animal geworfen hat. Oder Gonzo. Der heißt ja schon so. Außerdem waren die Muppets bereits im Film "It’s a Very Merry Muppets Christmas" visionär. Da mussten sie das - damals wie heute verlässlich exorbitant verschuldete - Theater vor einer fiesen Bankerin retten.



Fox News hat aber nachlässig recherchiert. So wurde in dem Beitrag zynisch gefragt: Gibt es denn gar keine Muppets bei "Occupy Wall Street"? Natürlich gibt es die. Im Netz kursiert eine Parodie mit dem Namen "Occupy Sesame Street". Da gibt es auch Grund zu protestieren, denn



"99 Prozent der Cookies dieser Welt werden von einem Prozent der Monster gefressen".



Nur eine passt hier nicht ins Muster. Und das ist die Sau. Denn wie sollen sich Hochglanzmodestrecken in Prada und anderem Luxusgepränge mit kommunistischer Propaganda vertragen? Oder ist das nur Tarnung? Miss Piggys Antwort ist jedenfalls sicher: "Gegen Reichtum? Moi??!!"