Es ist nicht mehr dasselbe

Kennen Sie das? Sie zappen aus Langeweile durch die TV-Sender und stoßen dabei auf eine Sendung aus Ihrer Kindheit, zum Beispiel "Pumuckl". Oder vielmehr: Da wird etwas ausgestrahlt, das so heißt wie die Sendung, die Sie in Ihrer Kindheit kannten. Denn auf einmal ist die Stimme des Kobolds eine ganz andere, dafür hat der mittlerweile ebenfalls verstorbene Hans Clarin den verstorbenen Gustl Bayrhammer als Meister Eder ersetzt, die Handlung ist sowieso platt. Alles in allem eine herbe Enttäuschung. Da wäre es sinnvoller gewesen, die alten Folgen zu wiederholen. So wie es neuerdings zum Glück wieder gehäuft passiert. Könnten Sie sich beispielsweise eine andere "Bezaubernde Jeannie" als Barbara Eden vorstellen? Selbst Thomas Brezina ist zwar immer noch derselbe, wirkt aber als "Tom Turbo"-Moderator ohne Bart irgendwie nicht mehr authentisch.