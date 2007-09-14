Es ist wieder Schuh-Zeit!

Für die Damen gilt: entweder ganz hoch oder ganz flach. Spitze Formen finden sich genauso wie runde Kappen. Pumps oder Stiefel haben neben oft Schwindel erregenden Absätzen zusätzlich Plateausohlen, was das Gehen etwas vereinfacht. Sie passen am besten zu Bleistiftröcken. Wer es bodenständiger mag, der greift zu Ballerinas, die besonders gut zu Miniröcken oder Röhrenjeans aussehen. Ganz oben auf der Trendliste stehen Ankleboots oder Stiefeletten, zum Teil mit Stulpen oder kleinen Verzierungen. Auch sie werden heuer wieder zu Röcken kombiniert.



Akzente setzen. Stiefel haben entweder glatte Schäfte im Reiterlook oder in weiche Falten gelegte im Stil von Robin Hood. Neben Glattleder findet sich wieder vermehrt Rauleder, der absolute Trend ist aber Lackleder. Glänzende Akzente setzen auch Nieten und Schnallen. Bei den Farben dominieren Schwarz und Grau, Braun ist weiterhin ein starkes Thema, einen Farbpunkt setzen Edelsteinfarben wie "Rubyred", "Blackberry" oder "Blue".



Bei den Sneakern finden sich neben bekannten sportlichen Modellen auch cityfeine Varianten: Ein schmaler Schnitt, Metallic-Töne oder Lackleder sind hier die Hauptmerkmale. Gold, Bronze und Kupfer sind die auffälligsten Farben dieser Saison. Statt "Converse" gibt es im Winter "Chucks & Co", das Material ist aber dasselbe: Canvas ist matschtauglich, die dicke Sohle tut ein Übriges, um die Nässe außerhalb des Schuhs zu halten.



Elegante Herren. Herrenschuhe bleiben in der Herbst-/Wintersaison schmal geschnitten, klassische Schnürer mit Lochmuster oder Stickerei dominieren den Stadtlook. Stiefeletten sind heuer wieder modischer Trend, die Palette reicht dabei von elegant bis lässig: Cowboy-Boots haben dabei ebenso ihren Platz wie sportliche Halbschuhe im Sneaker-Stil. Weiches Lammnappa, glänzendes Glattleder, gebürstetes und geöltes Leder präsentiert sich neben Lackleder, das nicht mehr nur Frackschuhen vorbehalten ist. Bei den Farben überwiegen Schwarz und Braun. Auffallend sind San Crispino-Vorfußnähte oder Vorfußfalten, die sich besonders bei Stiefeletten finden.



Unentbehrliche Taschen. Unverzichtbares Accessoire sowohl bei Damen als auch bei Herren sind Taschen. Bei der Größe gilt: Erlaubt ist, was gefällt. Von der Clutchbag bis zu XL-Beuteln findet sich alles. Besonders schön sind große Bügeltaschen oder weiche, querformatige Shopper. Hochwertige Verarbeitung und sparsam eingesetzte, aber auffallende Details sind wichtig. Bevorzugt trägt man Lack, Kroko-Optik oder Nappa, die Farbpalette reicht von Schwarz und Braun über Bronze bis hin zu Rot.



Auch Mann trägt wieder Tasche, besonders trendy sind große, weiche Umhängetaschen aus Glattleder.