Es kann nur einen geben

Das Oberhausener Aquarium, das den armen Paul quasi besessen hat, hätte das Tier zur Dauereinrichtung machen und beispielsweise jede Woche ein Bundesligaspiel tippen lassen können. Irgendwann wäre es fad geworden, darauf ließ sich das Sea Life Aquarium dankenswerter Weise nicht ein. So bekommt Paul dieser Tage posthum seinen vielleicht etwas übertriebenen, letzten Ruhm. Dass das Aquarium bereits nächste Woche den Nachfolger präsentieren will, der wieder Paul heißen wird, ist jedenfalls des Guten zu viel und vor allem eines: fad.