Es weht ein Hauch von Kulturkampf

Kardinal Christoph Schönborn erachtet das Diktum der Straßburger Richter für "schlichtweg nicht akzeptabel": "Mit seinem Urteil hat der Menschenrechtsgerichtshof Europa keinen Dienst getan", so Schönborn. "Dieser Kontinent hat dann eine Zukunft, wenn er seine Wurzeln nicht leugnet."



Während sich das SPÖ-geführte Bildungsministerium mit dem Hinweis, das Urteil sei noch nicht rechtskräftig, abwartend äußerte, treten ÖVP, FPÖ und BZÖ lautstark für die Beibehaltung der Kreuze in Klassen auf.



Anderer Meinung sind die Grünen, die auf das Gebot der Trennung von Kirche und Staat pochen. Dieser Ansicht sind auch die beiden Wiener Verfassungsrechtler Heinz Mayer und Bernd-Christian Funk.