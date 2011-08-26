Es werden mehr Alarmlichter

Nun beginnt also die zweite europäische Topliga ihre Saison mit einem Streik. Uefa-Präsident Michel Platini sieht inzwischen im Fußball "überall Alarmlichter blinken". Das gilt nicht nur für jene Ligen, die sich mit Spielerstreiks herumschlagen müssen. Die englische Premier League funktioniert zwar vordergründig ganz gut, die Klubs sind aber händeringend auf der Suche nach neuen Geldquellen. Die liegen in der Regel nicht in Europa, was dem Erfolg freilich keinen Abbruch tut. Wie nachhaltig dieses Geschäftsmodell ist, wird aber erst die Zeit weisen.