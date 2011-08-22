Es wird Erfolge brauchen

Patrekur Jóhannesson hat sich keine leichte Aufgabe ausgesucht. Er soll Österreichs Handball wieder zu großen Turnieren bringen. Da schaffte es Österreich zuletzt dank außergewöhnlicher Leistungen hin, das bisherige Jahr war aber ein Dämpfer für das Team. Auf eine Flut herausragender Talente kann sich Jóhanesson bei seiner Aufgabe nicht verlassen. Er soll eher dafür sorgen, dass aus einem spärlichen Tröpfeln zumindest ein stetiges Nachfließen wird. Quasi nebenbei braucht der österreichische Handball aber wieder herzeigbare Erfolge, also Turnierteilnahmen. Denn sonst ist der Aufschwung schneller vorbei, als er da war.



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