Esterházy fährt 2011 größere Ernte ein

Eisenstadt. Die burgenländische Esterházy-Gruppe, die in den Sparten Land- und Forstwirtschaft, Weinbau, Immobilien, Kultur und Tourismus tätig ist, konnte im Wirtschaftsjahr 2011 eine schöne Ernte einfahren.



Der Gesamtumsatz stieg von 37,3 Millionen Euro auf 38,6 Millionen Euro. Das Betriebsergebnis konnte laut Esterházy-Chef Stefan Ottrubay von 6,1 Millionen auf 6,5 Millionen Euro gesteigert werden.



Den größten Umsatzbrocken, 25,5 Millionen Euro, erzielten die Forstbetriebe, die 115.000 Festmeter Holz auf gutseigenen Waldflächen eingeschlagen und weitere 150.000 Festmeter für fremde Eigentümer verkauft haben. Esterházy ist auch in Rumänien, Ungarn und in der Slowakei im Holzgeschäft tätig.



Zugleich werden rund 1500 Hektar Landwirtschaftsfläche rein biologisch bewirtschaftet. Neben Getreide baut der adelige Gutsbetrieb auch Kürbisse und Speisemais an. Die Ernte brachte im Vorjahr insgesamt 1,4 Millionen Euro ein. Die Jagden werden verpachtet bzw. in Form von Abschussverträgen vergeben. Das erlegte Wildbret wird zu Wildschinken und Wildpasteten veredelt. Auch im Immobiliengeschäft ist das burgenländische Adelsgeschlecht zu finden. "Als Grundbesitzer war Esterházy immer ein gewichtiger Partner für die Entwicklung in den Gemeinden im nördlichen Burgenland", heißt es dazu. "In den vergangenen Jahren wurden auf Esterházy-Flächen mehr als hundert Bauplätze geschaffen." Diese Sparte setzte im Vorjahr 6,3 Millionen Euro um, u.a. mit Feriensiedlungen wie am Pöttschinger See und in Loretto. In das Projekt "Schlossbezirk Eisenstadt" werden insgesamt rund 8,75 Millionen Euro investiert. Neben Neubauten stehen vor allem Sanierungen von historischen Gebäuden im Mittelpunkt.

2,3 Millionen Euro mit Wein

Das Weingut Esterházy verkaufte 2011 mehr als 500.000 Flaschen Wein und erwirtschaftete damit 2,3 Millionen Euro Umsatz. Die Exportdestinationen heißen Singapur und USA. Auch die Kultur- und Tourismus-Sparte verzeichnete Zuwächse. 178.000 Besucher zählte das Schloss Esterházy, 90.000 Gäste die Burg Forchten-stein. Laut Ottrubay zählt Esterházy zu "einem der wichtigsten Arbeitgeber des Burgenlandes". Im Jahr 2011 beschäftige die Esterházy-Gruppe rund 280 Personen.